Звезда «Чудо-женщины» показала себя без макияжа

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот показала, как выглядит без макияжа. Актриса позировала в купальнике в лучах солнца и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Длинные выходные на природе. Нет ничего лучше», — отметила она.
Артистка является многодетной матерью. В марте 2024 года знаменитость сообщила в личном блоге о рождении четвертого ребенка. Актриса признавалась, что беременность протекала тяжело — на восьмом месяце она перенесла операцию на мозге.
Знаменитости поставили диагноз «церебральный венозный тромбоз». У артистки были головные боли, из-за которых она не могла встать с постели, поэтому обратилась за помощью к врачам. После операции актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что означает «мой свет».
Ранее Галь Гадот рассказала, как во время беременности ей поставили страшный диагноз.