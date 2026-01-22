Ричмонд
Сергей Бурунов раскрыл неожиданный способ похудения

Актер назвал секс своим секретом похудения
Сергей Бурунов на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Сергей Бурунов на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов раскрыл секрет своего похудения. На премьере фильма «Комментируй это» актер заявил, что сбросить вес ему помогли секс и спортзал, передает 5-tv.ru.

«Как худею? Секс и спортзал. Функционально-силовая тренировка, плавание, вот девушка меня поставила на горные лыжи еще», — объяснил Бурунов. По словам актера, в настоящее время весит 83 килограмма.

Артист добавил, что не выступает против диет, однако рекомендует подбирать их с осторожностью.

Ранее Сергей Бурунов высказался о важности получения актерского образования. Он отметил, что любому артисту «очень желательно» получить профильное образование, а также подчеркнул, что талант без ремесла — это эфир.