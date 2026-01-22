Максим Матвеев объявил о начале съемок четвертого сезона «Триггера» — сериала о психологе Артеме Стрелецком, предпочитающем шоковые методы работы с пациентами.
43-летний актер рассказал, что почти каждый день ему задают вопрос: «Будет ли продолжение “Триггера”?». «У меня для вас отличные новости — будет!», — сообщил Матвеев в своем Telegram-канале.
Актер отметил: «Мы заходим в съемочный период с Сашей Ремизовой и Дашей Мороз. Желаю удачи всей команде!».
Матвеев также поделился видео, на котором запечатлен процесс трансформации в героя «Триггера», во время которого Максиму сбривают бороду и усы и делают короткую стрижку.
«Старался, отрастил, принес», — пошутил актер.
В новом сезоне Артем Стрелецкий познакомится с психологом Светланой, которая поможет ему разобраться с личным кризисом. Вместе с Максимом Матвеевым на экране появятся Ольга Лерман и Владислав Ценев.
Режиссером «Триггера-4» выступает Дарья Мороз, сценарий нового сезона написали Андрей Цибульский и Анна Крейчман. Продюсером является Александра Ремизова.
Ранее Максим Матвеев удивил необычным образом бездомного.