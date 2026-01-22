Звезда «Кухни» кардинально изменила имидж, вызвав бурное обсуждение в сети

Актриса Елена Ксенофонтова сменила имидж. Звезда показала себя с новой короткой стрижкой и темным цветом волос. Артистка поделилась результатом эксперимента в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который активно обсудили ее подписчики. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Многие пользователи соцсети раскритиковали знаменитость и ее мастера: «Меня мама в детстве так стригла, а потом я неделю в садик не ходила», «На любителя, конечно», «Ой, не надо было», «Ужас», «Сидела женщина скучала», «Как вам это могло понравиться? Жуть», «Я в детстве себе именно так челку и стригла», «Много вопросов к вашему мастеру», «Я расстроилась, совсем не ваше», «Переборщили с челкой».
Ксенофонтова недавно отпраздновала свое 53-летие. В день рождения актриса написала эмоциональный пост в соцсетях. Она заявила хейтерам, что довольна своим внешним видом и любит каждую морщину.
