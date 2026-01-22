Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кухни» кардинально изменила имидж, вызвав бурное обсуждение в сети

Актриса Елена Ксенофонтова показала себя с новой короткой стрижкой

Актриса Елена Ксенофонтова сменила имидж. Звезда показала себя с новой короткой стрижкой и темным цветом волос. Артистка поделилась результатом эксперимента в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который активно обсудили ее подписчики. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Елена Ксенофонтова / фото: соцсети
Елена Ксенофонтова / фото: соцсети

Многие пользователи соцсети раскритиковали знаменитость и ее мастера: «Меня мама в детстве так стригла, а потом я неделю в садик не ходила», «На любителя, конечно», «Ой, не надо было», «Ужас», «Сидела женщина скучала», «Как вам это могло понравиться? Жуть», «Я в детстве себе именно так челку и стригла», «Много вопросов к вашему мастеру», «Я расстроилась, совсем не ваше», «Переборщили с челкой».

Ксенофонтова недавно отпраздновала свое 53-летие. В день рождения актриса написала эмоциональный пост в соцсетях. Она заявила хейтерам, что довольна своим внешним видом и любит каждую морщину.