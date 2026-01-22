Молодая возлюбленная Максима Виторгана снялась в откровенном бикини

Звезда сериала «Беспринципные» 1 января 2025 года перестал скрывать свой новый роман. Он выложил в соцсетях снимок с Коротковой, признавшись ей в любви. Подписчики артиста отметили, что ему в очередной раз повезло встретить красивую девушку. По признанию Виторгана, его сердце остановилось, когда он увидел Короткову. В июле 2024 года актер пригласил гримершу, которая на 18 лет его моложе, на свидание, и та согласилась. С этого момента начались их романтические отношения.