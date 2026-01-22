Ричмонд
Молодая возлюбленная Максима Виторгана снялась в откровенном бикини

Возлюбленная актера опубликовала фото в купальнике

Возлюбленная актера Максима Виторгана снялась в бикини. Гример Анна Короткова позировала в откровенном купальнике на отдыхе в Таиланде и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Короткова / фото: соцсети
Анна Короткова / фото: соцсети

«Проснуться без будильника в 7−8 утра, босиком выйти из номера, чтобы окунуться в море, потом погреться под нежным утренним солнышком, неспешно позавтракать и снова под солнце с книжкой в руках», — написала она.

Звезда сериала «Беспринципные» 1 января 2025 года перестал скрывать свой новый роман. Он выложил в соцсетях снимок с Коротковой, признавшись ей в любви. Подписчики артиста отметили, что ему в очередной раз повезло встретить красивую девушку. По признанию Виторгана, его сердце остановилось, когда он увидел Короткову. В июле 2024 года актер пригласил гримершу, которая на 18 лет его моложе, на свидание, и та согласилась. С этого момента начались их романтические отношения.

Ранее Максим Виторган показал редкое архивное фото отца в день его 86-летия.