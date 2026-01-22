Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эштон Кутчер прокомментировал слухи, что он с Милой Кунис отказался от душа

Актер Кутчер заявил, что он принимает душ вопреки слухам
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Мила Кунис и Эштон КутчерИсточник: Alloverpress

Американский актер Эштон Кутчер прокомментировал слухи об отказе с женой, актрисой Милой Кунис, от душа. Комментарий по данному поводу публикует People.

В интервью артист вспомнил, что в 2021 году в сети стали вирусными его комментарии о привычках их семьи в отношении гигиены. Это вызвало предположения фанатов о том, что звезды не моются.

«Это было самое безумное, что когда-либо случалось. В какой-то момент люди стали спрашивать: “От него воняет? От него плохо пахнет?”» — посетовал Кутчер.

При этом артист заявил, что сомнения пользователей сети оказались ложными. «Я принимаю душ, я хожу в спортзал, я принимаю душ», — убедил он.

Среди прочего, актер признался, что тщательно готовился к съемкам нового триллера. Так, он стал регулярно заниматься с тренером, вставая в пять утра перед работой.

«Я подстригся, чего давно не делал. Я подумал: “Ладно, надо привести себя в порядок”. А потом пришел на работу. К счастью, съемки начались 20 января прошлого года, а я всегда соблюдаю “сухой январь”, так что у меня было 20 дней без алкоголя, и я начал действительно приводить себя в порядок», — поделился Катчер.

Ранее сообщалось, что Gucci уволил Эштона Кутчера из-за лишнего веса.