В Берлине покажут фильмы из программы архангельского кинофестиваля Arctic open

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Показ четырех фильмов из программы архангельского Международного кинофестиваля Arctic open пройдет в Русском доме в Берлине, рассказала ТАСС директор кинофестиваля Тамара Статикова. Показы начнутся 22 января, перед киносеансами будут также демонстрировать ролики о достопримечательностях Архангельской области.
«Зрители увидят современный российский кинематограф и познакомятся с северным регионом — Архангельской областью. Киносеансы начнутся 22 января. В программе Эха Arctic open в Берлине представлены четыре фильма: три художественных и один документальный. Считаю важным, что посредством фестиваля, который аккумулирует, как правило, самое интересное и новое, оригинальное и актуальное, зритель за рубежом знакомится с российским кинематографом. Такое партнерство привлекает внимание к Русскому Северу, Архангельской области, богатой историей, культурой и дивной, особенной красотой», — сказала Статикова.
Две картины — это дебютные полнометражные игровые ленты молодых российских режиссеров: «Ровесник» Федора Кудрявцева и «Наступит лето» Кирилла Султанова. Фильм-мокьюментари «Новый Берлин» — работа известного екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко, а завершит программу документальная музыкальная лента Ивана Вдовина «Голоса Арктики». Фильмы отобраны специалистами Русского дома в Берлине с учетом интересов зрительской аудитории.
«На протяжении нескольких лет на нашей площадке проходит “зеркало” российских кинофестивалей, — сообщил директор Русского дома в Берлине Павел Извольский. — Мы убеждены, что события, происходящие сегодня в российском кинематографе, должны быть известны и доступны как нашим соотечественникам, так и местной аудитории. Наша цель — показать развитие российского кинематографа, включая его авторское направление. При формировании программы учитывалась популярность и новизна фильмов, а также авторский почерк режиссеров».
О представленных фильмах
Продюсер фильма «Голоса Арктики» Полина Аветикова отметила, что Русский дом в Берлине именно та самая площадка, где нужно начинать и продолжать диалог с европейской публикой, рассказывать истории о коренных народах России и их быте. «Я горжусь тем, что участвую в программе Русского дома в Берлине — это подчеркивает актуальность нашего проекта и его достойный уровень», — уточнила она. Сквозной герой фильма — известный модельер, диджей и саундпродюсер Денис Симачев, он отправляется в экспедицию по Русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.
Фильм «Ровесник» снят в жанре псевдодокументального кино и собрал известных актеров: Анну Михалкову, Александра Яценко, Даниила Спиваковского. Фокус в том, что герои предстают в фильме одновременно сегодня и в 1990-х, омоложенными при помощи нейросетей.
«Этот фильм рождался очень долго в очень разные времена, — пояснил Кудрявцев. — Сценарий был написан в ковид. Съемки начались в 2022 году, монтаж был завершен в 2024-м. Контекст менялся каждые полгода. Какой он у нас сейчас, я даже затрудняюсь сказать. Надеюсь, во время просмотра на 87 минут вы окажетесь в безвременье юности, для которого любые годы — лучшие».
В молодежной драме «Наступит лето» главную роль исполняет Марк Эйдельштейн. Место действия здесь не имеет значения, таков загадочный сюжет картины. В Берлине фильм представит сопродюсер Елена Лазарева. «Новый Берлин» — это трагикомедийное мокьюментари, режиссер Виктор Шауфлер приезжает в Колумбию, чтобы разгадать тайну исчезновения своей родственницы, детективное расследование прерывается историей про немецкую базу в Антарктиде, где люди соседствуют с енотами.
«Сотрудничество с фестивалем мы рассматриваем как возможность представить конкретный российский регион и познакомить зрителей с новыми авторскими работами, — резюмировали в Русском доме в Берлине. — В целом мы бы хотели выстроить ежегодное сотрудничество с фестивалем Arctic open, демонстрируя фильмы для взрослой и семейной аудитории».
Русский дом в Берлине является крупнейшим представительством Россотрудничества в Германии. В рамках реализации установленных указом президента РФ полномочий по содействию в популяризации отечественной культуры работа центра направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между Россией и Германией, на поддержку россиян, находящихся в Германии, популяризацию русской культуры и языка.