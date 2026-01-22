В Берлине покажут фильмы из программы архангельского кинофестиваля Arctic open

«Этот фильм рождался очень долго в очень разные времена, — пояснил Кудрявцев. — Сценарий был написан в ковид. Съемки начались в 2022 году, монтаж был завершен в 2024-м. Контекст менялся каждые полгода. Какой он у нас сейчас, я даже затрудняюсь сказать. Надеюсь, во время просмотра на 87 минут вы окажетесь в безвременье юности, для которого любые годы — лучшие».