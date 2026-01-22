Ричмонд
Кристина Асмус опубликовала фото в купальнике на Бали

Актриса Кристина Асмус выложила фото в бикини на Бали

Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кристина Асмус / фото: соцсети

Знаменитость показала, как проходит ее отпуск на Бали. На одном из кадров актриса предстала перед камерой в черно-белом купальнике. Знаменитость позировала с распущенными кудрявыми волосами и без косметики. Артистка стояла на пляже на фоне виллы.

«Сепарация от работы», — подписала пост звезда.

Ранее была раскрыта личность возлюбленного Кристины Асмус.