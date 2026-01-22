Ричмонд
Аглая Тарасова о смекалке: «В каком-то смысле это талант»

Актриса Тарасова: смекалка является признаком умного человека

Актриса Аглая Тарасова призналась, что считает смекалку признаком умного человека. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере фильма «Левша».

«Смекалка — свойство умного человека. В каком-то смысле это талант», — сказала знаменитость.

Так актриса ответила на вопрос журналистов, является ли смекалка свойством русского человека. По ее мнению, смекалистые люди выделяются среди других, потому что они могут позволить себе больше. Она уточнила, что это касается только саморазвития и самовыражения.

Ранее Аглая Тарасова впервые после приговора вышла на красную дорожку с сестрой и матерью.