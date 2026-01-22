Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Константина Хабенского показала редкие семейные фото

Жена актера показала фото из семейного архива
Жена Хабенского обнародовала редкие семейные фото
Жена Хабенского обнародовала редкие семейные фотоИсточник: www_gazeta_ru

Жена художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского обнародовала редкие семейные фото. Актриса Ольга Литвинова показала архивные кадры из 2016 года, поддержав ностальгический флешмоб.

«Было очень интересно! И мы почти не изменились», — отметила знаменитость.

Артисты поженились в 2013 году. А 3 июня 2016 года у пары родилась дочь, которую они назвали Александрой. Литвинова скрывала свою беременность, не желая афишировать скорое пополнение в семье. В 2018 году стало известно, что супруги вновь станут родителями. И 1 февраля 2019 года у них появилась девочка, которой дали имя Вера.

Хабенский несколько лет назад делился семейными кадрами и показывал дочерей, но потом прекратил это делать.

Ранее Константин Хабенский рассказал о главном отличии третьего сезона «Метода».