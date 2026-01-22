Жена Константина Хабенского показала редкие семейные фото

Жена художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского обнародовала редкие семейные фото. Актриса Ольга Литвинова показала архивные кадры из 2016 года, поддержав ностальгический флешмоб.
«Было очень интересно! И мы почти не изменились», — отметила знаменитость.
Артисты поженились в 2013 году. А 3 июня 2016 года у пары родилась дочь, которую они назвали Александрой. Литвинова скрывала свою беременность, не желая афишировать скорое пополнение в семье. В 2018 году стало известно, что супруги вновь станут родителями. И 1 февраля 2019 года у них появилась девочка, которой дали имя Вера.
Хабенский несколько лет назад делился семейными кадрами и показывал дочерей, но потом прекратил это делать.
