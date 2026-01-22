Жена Константина Хабенского показала редкие семейные фото

Артисты поженились в 2013 году. А 3 июня 2016 года у пары родилась дочь, которую они назвали Александрой. Литвинова скрывала свою беременность, не желая афишировать скорое пополнение в семье. В 2018 году стало известно, что супруги вновь станут родителями. И 1 февраля 2019 года у них появилась девочка, которой дали имя Вера.