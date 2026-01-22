Ричмонд
Режиссер «Сайлент Хилла» Кристоф Ган признался в любви к советским фильмам

Режиссер Кристоф Ган назвал Эйзенштейна и Тарковского своими героями
Кристоф Ган
Кристоф ГанИсточник: Legion-Media.ru

Французский режиссер Кристоф Ган признался в интервью iz.ru, что обожает советские фильмы-сказки.

По словам артиста, после приезда в Россию он первым делом посетил места, где похоронены советские режиссеры Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский и Александр Птушко. Кинематографист назвал их своими героями.

«Я не только режиссер, как вы знаете, я синефил, киноман, а раньше был киножурналистом, как и вы. Все эти люди — мои кумиры. Они изменили облик кинематографа, я им навечно лично обязан. И выплачиваю этот долг всю свою жизнь», — поделился кинематографист.

Ган рассказал, что в фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» хотел добавить восточно-европейский колорит. Поэтому съемки картины проходили в Сербии.

Ранее Кристоф Ган признался в любви к россиянам.