Ченнинг Татум возвращается в мужской стриптиз

Актер готовит провокационный перформанс на Таймс-сквер

Ченнинг Татум планирует запустить откровенный перформанс «Супер Майк» в самом сердце Нью-Йорка — на Таймс-сквер. Постановка, основанная на биографии актера и его знаменитой серии фильмов, наконец-то получит свою постоянную площадку.

Локацией для масштабного проекта выбрано здание знаменитого в прошлом клуба «Копакабана». По задумке организаторов, внутреннее пространство помещения пройдет через масштабную трансформацию: интерьер полностью перестроят, чтобы воссоздать атмосферу роскошного и ультрасовременного стриптиз-клуба. Это позволит зрителям максимально погрузиться в действие и почувствовать себя частью экранного мира «Супер Майка».

Главной интригой вечера остается участие самого Ченнинга Татума. Актер, чья голливудская карьера началась именно с танцевального прошлого, планирует лично выйти на сцену.

«Мы хотим добавить драйва и сделать шоу еще горячее. В таком мегаполисе, как Нью-Йорк, невозможно работать вполсилы — мы обязаны выложиться на максимум и показать всё, на что способны», — заявил Татум в беседе с Associated Press.

Ранее Ченнинга Татума засняли за поцелуями с молодой возлюбленной.