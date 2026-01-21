52-летняя Хайди Клум вышла в свет в прозрачной рубашке без белья

Супермодель и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в «голой» рубашке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
52-летняя Хайди Клум посетила премьеру документального фильма об актрисе Пэрис Хилтон Infinite Icon: A Visual Memoir, которая прошла в Лос-Анджелесе. Супермодель позировала перед фотографами в черном прозрачном комплекте, состоящем из рубашки и юбки. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер.
Знаменитость добавила к образу клатч и туфли на каблуках. Ей уложили волосы и сделали вечерний макияж.
Среди гостей также были София Вергара, Лиззо, Деми Ловато и другие звезды.