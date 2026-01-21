Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети восхитились внешностью 45-летней Равшаны Курковой без макияжа

Актриса показала в личном блоге снимок без косметики
Равшана Куркова, фото: соцсети
Равшана Куркова, фото: соцсети

В сети восхитились фото российской актрисы узбекского происхождения Равшаны Курковой без макияжа. Публикация появилась на ее странице в личном блоге.

45-летняя знаменитость поделилась кадрами с совместного отдыха с детьми. При этом она позировала без косметики, демонстрируя естественную внешность.

Поклонники оценили пост в комментариях.

«Женщина, остановившая время», «Вы просто молодая девушка. Не могу представить, что вам 45. Безумно красивая!», «Естественная, тонкая, звонкая, нереально красивая Равшана», — заявили юзеры.