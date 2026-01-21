Отрастившего бороду и усы Максима Галкина сравнили с Киркоровым

Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста России) впервые в 2026 году появился в личном блоге, представив публике кардинально новый образ, сообщает Life.ru.
В видеоролике, где он анонсирует концерты по случаю 50-летия, артист предстал с бородой и усами, что вызвало бурную реакцию у подписчиков.
Многие поклонники признались, что не сразу узнали Галкина. В комментариях стали появляться сравнения: некоторые увидели в нем сходство с бывшим супругом Аллы Пугачевой Филиппом Киркоровым, другие отметили черты рэпера Тимати.