Отрастившего бороду и усы Максима Галкина сравнили с Киркоровым

Новый имидж артиста вызвал бурную реакцию у его подписчиков
Максим Галкин / фото: соцсети
Максим Галкин / фото: соцсети

Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста России) впервые в 2026 году появился в личном блоге, представив публике кардинально новый образ, сообщает Life.ru.

В видеоролике, где он анонсирует концерты по случаю 50-летия, артист предстал с бородой и усами, что вызвало бурную реакцию у подписчиков.

Многие поклонники признались, что не сразу узнали Галкина. В комментариях стали появляться сравнения: некоторые увидели в нем сходство с бывшим супругом Аллы Пугачевой Филиппом Киркоровым, другие отметили черты рэпера Тимати.