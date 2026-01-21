Ричмонд
Максим Галкин изменился до неузнаваемости

Артист отрастил бороду и усы
Максим Галкин / фото: соцсети
Максим Галкин / фото: соцсети

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) показал новый имидж. Видео появилось на его странице в соцсети, насчитывающей 9,1 миллиона подписчиков.

49-летний артист позировал, стоя перед камерой на заснеженной улице. Он надел кожаное пальто с поясом и меховым воротом, брюки и коричневую вязаную шапку. При этом супруг певицы Аллы Пугачевой продемонстрировал изменившуюся внешность: он отрастил бороду и усы.

Пост набрал более двух тысяч комментариев, в которых поклонники в том числе выразили восхищение. «Максим, какой у вас крутой образ. У вас новые стилисты или вы сами подбирали?», «С бородой шикарен!», «Борода очень идет, так солидно смотритесь», «Вы очень стильный молодой человек», — заявили фанаты.