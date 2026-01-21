Максим Галкин изменился до неузнаваемости

Пост набрал более двух тысяч комментариев, в которых поклонники в том числе выразили восхищение. «Максим, какой у вас крутой образ. У вас новые стилисты или вы сами подбирали?», «С бородой шикарен!», «Борода очень идет, так солидно смотритесь», «Вы очень стильный молодой человек», — заявили фанаты.