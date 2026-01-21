Ян Цапник пожаловался на тех, кто зарабатывает на его имени

В прошлом году сайт KP.RU писал о том, как на сайте объявлений появились всевозможные фигурки, брелоки и значки с изображением Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. Также на волне их популярности в Голливуде после выхода фильма «Анора» (18+) стали продавать автографы артистов за 20 тысяч рублей.
Вот и Ян Цапник возмутился, что на его имени зарабатывают посторонние люди. На это актер посетовал на премьере фильма «Левша», где сыграл одну из ролей. Актер отвечал на вопрос о том, забрал ли себе какую-нибудь вещь со съемок, а заодно рассказал о продаже кружек с его фото.
«Малышенька, если бы я брал все со съемок, уже около 500 картин, мне негде было бы жить. Продают какие-то сумасшедшие кружки с моей фотографией, причем из “Последнего министра”. Почему? Я не понимаю! Продают где-то, а другие сейчас стали продавать… Наберите, как-нибудь “Ян Цапник продает автографы”. Они в какой-то золотой рамке. Я не знаю, это не я!» — пожаловался актер.