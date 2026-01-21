Ян Цапник пожаловался на тех, кто зарабатывает на его имени

«Малышенька, если бы я брал все со съемок, уже около 500 картин, мне негде было бы жить. Продают какие-то сумасшедшие кружки с моей фотографией, причем из “Последнего министра”. Почему? Я не понимаю! Продают где-то, а другие сейчас стали продавать… Наберите, как-нибудь “Ян Цапник продает автографы”. Они в какой-то золотой рамке. Я не знаю, это не я!» — пожаловался актер.