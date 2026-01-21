Юрий Колокольников назвал работу в кино абсолютным поклонением

«Кино — это фанатичная профессия, правда. Ты когда находишься на съемках по 15−18 часов, у тебя ни на что остальное не остается сил. Вся прочая жизнь немного на паузе, тебя на нее уже не вполне хватает, — сказал актер. — Со стороны кажется, что кино — это только красные дорожки, премьеры. А на деле это большой труд, который не всем подходит и не все его выдерживают. Кино — это грязь, пот и кровь. И абсолютное поклонение».