Юрий Колокольников назвал работу в кино абсолютным поклонением

Актер Юрий Колокольников в интервью РБК Life констатировал, что киноиндустрия принимает не всех, а только фанатиков.
«Кино — это фанатичная профессия, правда. Ты когда находишься на съемках по 15−18 часов, у тебя ни на что остальное не остается сил. Вся прочая жизнь немного на паузе, тебя на нее уже не вполне хватает, — сказал актер. — Со стороны кажется, что кино — это только красные дорожки, премьеры. А на деле это большой труд, который не всем подходит и не все его выдерживают. Кино — это грязь, пот и кровь. И абсолютное поклонение».
Также он охарактеризовал себя на съемочной площадке как солдата, который четко выполняет указания режиссера, и заявил, что рад работать с дебютантами, поскольку они «по-особенному» относятся к своему кино.
Юрий Колокольников снялся в фильме «Левша» Владимира Беседина по мотивам повести Николая Лескова. Блокбастер об изобретателе из Тулы на службе у царской полиции выходит на экраны 22 января. По сюжету Левша объединяется с молодым офицером Петром Огаревым, чтобы раскрыть заговор среди приближенных к императору министров, которые завербованы британской разведкой и хотят навредить России.