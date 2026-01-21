Ричмонд
Звезда «Сладкой жизни» вышла на красную дорожку с повзрослевшим сыном

Актриса Анастасия Меськова приехала с 19-летним Василием на премьеру фильма «Левша»

Звезда сериала «Сладкая жизнь» и артистка Большого театра Анастасия Меськова вышла на красную дорожку с сыном, который стал выше нее ростом. Балерина приехала с 19-летним Василием на премьеру фильма «Левша».

Анастасия Меськова с сыном Василием, фото: пресс-служба
Анастасия Меськова с сыном Василием, фото: пресс-служба

«Подрос мой сыночка-корзиночка, конечно», — отметила она.

Артистка родила первенца в браке с поваром Константином Бергом. Супруги развелись через два года после появления сына. Меськова признавалась в интервью, что они были совершенно разными людьми, которые пытались сохранить семью, но из этого ничего не вышло.

У знаменитости также есть девятилетний сын Савелий от второго супруга бизнесмена по имени Александр. По словам балерины, предприниматель в тот момент стал для нее настоящей опорой и помогал воспитывать Василия, за что она ему благодарна. О причинах расставания с отцом младшего ребенка звезда не говорит.

8 декабря 2022 года Меськова вышла замуж за Михаила Вайнберга, который старше нее на 10 лет. Артистка также принимает участие в воспитании своего 14-летнего пасынка Максима, который родился в браке режиссера с актрисой Лянкой Грыу.