Агата Муцениеце рассекретила свой вес после третьих родов: «Пожинаем плоды»

Знаменитость добавила, что она из тех, кому нужно все и сразу, а потому поставила себе четкий срок — один месяц, за который намерена вернуть стройность. Сейчас актриса считает себя «некрасивой и толстой», но, глядя на старые фотографии, удивляется тому, как выглядела.