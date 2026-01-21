Агата Муцениеце рассекретила свой вес после третьих родов: «Пожинаем плоды»

Агата Муцениеце поделилась переживаниями о борьбе с лишним весом после третьих родов. В телеграм-канале она раскрыла текущие показатели: утром весы показали 61,5 килограмма, накануне — 60,8. При этом, по признанию звезды, привычный для нее вес составляет 55.
«Просто вес стоит колом. Я вообще не ем мучное и сладкое, никаких булок. Я все исключила, но опять же надо, знаете, отдать должное, что я не держала никакую диету во время беременности, ноль ограничений было. Пожинаем плоды», — поделилась актриса.
Знаменитость добавила, что она из тех, кому нужно все и сразу, а потому поставила себе четкий срок — один месяц, за который намерена вернуть стройность. Сейчас актриса считает себя «некрасивой и толстой», но, глядя на старые фотографии, удивляется тому, как выглядела.
