Агата Муцениеце рассекретила свой вес после третьих родов: «Пожинаем плоды»

Актриса пожаловалась на то, что ее вес «стоит»
Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Агата Муцениеце поделилась переживаниями о борьбе с лишним весом после третьих родов. В телеграм-канале она раскрыла текущие показатели: утром весы показали 61,5 килограмма, накануне — 60,8. При этом, по признанию звезды, привычный для нее вес составляет 55.

«Просто вес стоит колом. Я вообще не ем мучное и сладкое, никаких булок. Я все исключила, но опять же надо, знаете, отдать должное, что я не держала никакую диету во время беременности, ноль ограничений было. Пожинаем плоды», — поделилась актриса.

Знаменитость добавила, что она из тех, кому нужно все и сразу, а потому поставила себе четкий срок — один месяц, за который намерена вернуть стройность. Сейчас актриса считает себя «некрасивой и толстой», но, глядя на старые фотографии, удивляется тому, как выглядела.

Ранее дети Агаты Муцениеце сравнили ее с героиней из сериала «Очень странные дела».