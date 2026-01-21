Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Колокольников назвал «крутейшим чуваком» режиссера «Белого лотоса»

На съемках актер жил в Таиланде вместе со всеми звездами шоу

Юрий Колокольников — актер, снимающийся и в российском кино, и в американских проектах. Одна из последних заметных его ролей в Голливуде случилась в сериале «Белый лотос» Майка Уайта. В интервью РБК Life Колокольников рассказал о своих впечатлениях от работы с шоураннером и режиссером сериала.

«Майк просто крутейший чувак, очень трудоспособный человек — представляете, все это в одиночку написать, снять», — сказал актер. Всего вышло три сезона «Белого лотоса», четвертый будут снимать в этом году в Сен-Тропе (Франция), а релиз намечен на конец 2026-го или начало 2027 года. В третьем сезоне Колокольников сыграл русского туриста в отеле «Белый лотос» в Таиланде.

Юрий Колокольников в сериале «Белый Лотос»
Юрий Колокольников в сериале «Белый Лотос»

«Опыт съемок был прекрасный, это даже сложно назвать работой. Я жил в Таиланде не так долго, как остальные, потому что у меня было меньше съемочных дней. Но мы все жили в одном месте, в этих фешенебельных гостиницах прямо там же, где проходили съемки. Ко мне даже старшая дочка приезжала и тоже была в восторге: “Я на съемках “Белого лотоса”, вау!”» — рассказал актер.