Юрий Колокольников назвал «крутейшим чуваком» режиссера «Белого лотоса»

«Опыт съемок был прекрасный, это даже сложно назвать работой. Я жил в Таиланде не так долго, как остальные, потому что у меня было меньше съемочных дней. Но мы все жили в одном месте, в этих фешенебельных гостиницах прямо там же, где проходили съемки. Ко мне даже старшая дочка приезжала и тоже была в восторге: “Я на съемках “Белого лотоса”, вау!”» — рассказал актер.