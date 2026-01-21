Антипремия «Золотая малина» объявила номинантов 46-й церемонии, традиционно отмечающей худшие фильмы года. Больше всего номинаций получили картины «Белоснежка» и «Война миров» с Айсом Кьюбом — по шесть «малин» каждая, включая категории «Худший фильм» и «Худший сценарий».
Среди других претендентов на звание худшего фильма «Электрический штат», «Последнее завтра» и «Звездный путь: Секция 31».
На звание худшего актера претендует артист The Weeknd, сыгравший вымышленную версию самого себя в картине «Последнее завтра». Всего фильм получил пять номинаций, включая категорию «Худший экранный дуэт», где The Weeknd выступает со своим «колоссальным эго».
В числе других номинантов на худшую мужскую роль Дэйв Батиста («В потерянных землях»), Айс Кьюб («Война миров»), Скотт Иствуд («Аларум») и Джаред Лето («Трон: Арес»).
В списке претенденток на звание худшей актрисы Ариана ДеБос («Любовь — боль»), Милла Йовович («В потерянных землях»), Натали Портман («Источник вечной молодости»), Ребел Уилсон («Шпионская свадьба») и Мишель Йео («Звездный путь: Секция 31»).
Победителей 46-й ежегодной премии «Золотая малина» назовут 14 марта 2026 года, накануне церемонии вручения «Оскара».