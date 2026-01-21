Ричмонд
«Белоснежка» получила шесть номинаций на антипремию «Золотая малина»

Рэпер The Weeknd претендует на звание худшего актера
Белоснежка
Белоснежка

Антипремия «Золотая малина» объявила номинантов 46-й церемонии, традиционно отмечающей худшие фильмы года. Больше всего номинаций получили картины «Белоснежка» и «Война миров» с Айсом Кьюбом — по шесть «малин» каждая, включая категории «Худший фильм» и «Худший сценарий».

Среди других претендентов на звание худшего фильма «Электрический штат», «Последнее завтра» и «Звездный путь: Секция 31».

Кадр из фильма «Последнее завтра»
Кадр из фильма «Последнее завтра»

На звание худшего актера претендует артист The Weeknd, сыгравший вымышленную версию самого себя в картине «Последнее завтра». Всего фильм получил пять номинаций, включая категорию «Худший экранный дуэт», где The Weeknd выступает со своим «колоссальным эго».

В числе других номинантов на худшую мужскую роль Дэйв БатистаВ потерянных землях»), Айс Кьюб («Война миров»), Скотт ИствудАларум») и Джаред ЛетоТрон: Арес»).

В списке претенденток на звание худшей актрисы Ариана ДеБос («Любовь — боль»), Милла Йовович («В потерянных землях»), Натали ПортманИсточник вечной молодости»), Ребел УилсонШпионская свадьба») и Мишель Йео («Звездный путь: Секция 31»).

Победителей 46-й ежегодной премии «Золотая малина» назовут 14 марта 2026 года, накануне церемонии вручения «Оскара».