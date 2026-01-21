Антипремия «Золотая малина» объявила номинантов 46-й церемонии, традиционно отмечающей худшие фильмы года. Больше всего номинаций получили картины «Белоснежка» и «Война миров» с Айсом Кьюбом — по шесть «малин» каждая, включая категории «Худший фильм» и «Худший сценарий».