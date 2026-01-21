Кончаловский рассказал, почему не боится снимать кино о Донбассе

Режиссер Егор Кончаловский признался в беседе с NEWS.ru, что не боится снимать художественное кино о Донбассе.
Артист не стал отрицать, что некоторые кинематографисты могут отказываться от съемок фильмов об СВО из-за боязни попасть под санкции.
«Я и так нахожусь под санкциями, поэтому не боюсь», — объяснил режиссер.
Постановщик съездил на Донбасс трижды для съемок документального фильма о донбасских ополченцах. На данный момент работа находится на стадии монтажа. Как отметил кинематографист, картина получится небольшой.
«Сегодня я хочу говорить о любви, об истории России, об искусстве живописи. Словами не скажешь — надо рассказывать истории, киноистории», — поделился артист.
Ранее Егор Кончаловский не согласился со словами Дмитрия Нагиева о военном кино.