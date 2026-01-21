Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кончаловский рассказал, почему не боится снимать кино о Донбассе

Режиссер заявил, что не боится санкций, так как уже внесен в санкционные списки
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

Режиссер Егор Кончаловский признался в беседе с NEWS.ru, что не боится снимать художественное кино о Донбассе.

Артист не стал отрицать, что некоторые кинематографисты могут отказываться от съемок фильмов об СВО из-за боязни попасть под санкции.

«Я и так нахожусь под санкциями, поэтому не боюсь», — объяснил режиссер.

Постановщик съездил на Донбасс трижды для съемок документального фильма о донбасских ополченцах. На данный момент работа находится на стадии монтажа. Как отметил кинематографист, картина получится небольшой.

«Сегодня я хочу говорить о любви, об истории России, об искусстве живописи. Словами не скажешь — надо рассказывать истории, киноистории», — поделился артист.

Ранее Егор Кончаловский не согласился со словами Дмитрия Нагиева о военном кино.