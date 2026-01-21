Ричмонд
Марк Богатырев объяснил, почему зрителям интересны экранизации русской классики

Актер считает, что зрителю актуально и интересно увидеть знакомые произведения в современном прочтении
Марк Богатырев, фото: пресс-служба
Марк Богатырев, фото: пресс-служба

Актер Марк Богатырев рассказал «Газете.Ru» об актуальности экранизаций произведений русской классики. Он считает, что такие проекты интересны зрителям.

Несмотря на то, что в прокате появляется все больше фильмов, снятых по мотивам сказок и книгам великих писателей, Богатырев отметил — эти киноленты все еще популярны у аудитории. По мнению актера, ключевую роль играет тот факт, что зритель знаком с первоисточником.

«Это актуально и интересно увидеть знакомые произведения в современном прочтении. Когда ты идешь на что-то новое, у тебя нет никаких ожиданий. А когда это любимая книга, сказка, интерес возрастает», — поделился Богатырев.

Также звезда сериала «Кухня» рассказал на премьере фильма «Левша», что очень любит не только экранизации, но и исторические ленты. Он признался, что у него был опыт подобных съемок, который оказался для него знаковым и одновременно сложным.

«Это какой-то другой способ существования, потому что это большая ответственность — увидеть другими глазами героя, которого все знают», — отметил артист.

Ранее Марк Богатырев раскрыл, что хотел бы сыграть роль императора.