Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кинотеатры в России возобновят показы трилогии «Властелин колец» в честь 25-летия выхода первой части франшизы, сеансы стартуют 4 февраля и продлятся около двух недель. Это следует из афиши сети кинотеатров «Киномакс».
Как убедился корреспондент ТАСС, билеты на показы уже поступили в продажу и доступны на сайте сети кинотеатров «Киномакс». В рамках юбилейного проката зрителям вновь предложат увидеть все три фильма культовой фэнтези-саги на большом экране.
Трилогия «Властелина колец», снятая режиссером Питером Джексоном по одноименному роману Джона Р. Р. Толкина, включает фильмы «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». Картины выходили в прокат с 2001 года по 2003 год.
Трилогия получила 17 премий «Оскар» и стала одним из самых успешных проектов в истории мирового кинематографа.