Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России

Как убедился корреспондент ТАСС, билеты на показы уже поступили в продажу и доступны на сайте сети кинотеатров «Киномакс». В рамках юбилейного проката зрителям вновь предложат увидеть все три фильма культовой фэнтези-саги на большом экране.