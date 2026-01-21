Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России

По информации афиши сети кинотеатров «Киномакс», сеансы стартуют 4 февраля и продлятся около двух недель
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кинотеатры в России возобновят показы трилогии «Властелин колец» в честь 25-летия выхода первой части франшизы, сеансы стартуют 4 февраля и продлятся около двух недель. Это следует из афиши сети кинотеатров «Киномакс».

Как убедился корреспондент ТАСС, билеты на показы уже поступили в продажу и доступны на сайте сети кинотеатров «Киномакс». В рамках юбилейного проката зрителям вновь предложат увидеть все три фильма культовой фэнтези-саги на большом экране.

Трилогия «Властелина колец», снятая режиссером Питером Джексоном по одноименному роману Джона Р. Р. Толкина, включает фильмы «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». Картины выходили в прокат с 2001 года по 2003 год.

Трилогия получила 17 премий «Оскар» и стала одним из самых успешных проектов в истории мирового кинематографа.