Режиссер Кончаловский не согласился со словами Дмитрия Нагиева о военном кино

«Сегодня мы все так или иначе находимся в информационном потоке, в огромной степени наполненном военными новостями — кадрами операций, сообщениями об освобождении того или иного населенного пункта. То есть у нас много информации о войне. Это естественно во время СВО. Не думаю, что зрители устали», — поделился кинематографист.