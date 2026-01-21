Ричмонд
Режиссер Кончаловский не согласился со словами Дмитрия Нагиева о военном кино

Режиссер Кончаловский заявил, что россияне не устали от военного кино
Егор Кончаловский
Егор КончаловскийИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Егор Кончаловский в беседе с NEWS.ru не согласился с утверждением актера Дмитрия Нагиева об усталости россиян от военного кино.

«Сегодня мы все так или иначе находимся в информационном потоке, в огромной степени наполненном военными новостями — кадрами операций, сообщениями об освобождении того или иного населенного пункта. То есть у нас много информации о войне. Это естественно во время СВО. Не думаю, что зрители устали», — поделился кинематографист.

Кончаловский предположил, что россияне скорее подустали от сказок в кинотеатрах. Режиссер также не уверен, что можно измерить «усталость» зрителей. Он считает, что низкие сборы в прокате не являются показателем.

Ранее Егор Кончаловский связал рост семейного кино в прокате с поиском «безрисковых зон».