Анна Пересильд с ранних лет проявляла интерес к актерской профессии. Недавно в сети завирусилось видео с первых проб актрисы. Она пришла на кастинг в детский спектакль в пять лет.
Пересильд весело исполнила частушку, в которой были такие строки: «Я плясала у реки, потеряла каблуки. Оглянулася назад — каблуки мои лежат». Актриса уверенно держалась перед камерой и подмигивала тем, кто находился за кадром.
«Милота», «Врожденная харизма и артистизм!», «Милашка», «Какое чудо. Талант не сотрешь, он в генах», «Милая Анюта», — писали пользователи сети.
Сама 16-летняя актриса накануне увидела этот ролик и сделала репост на свою страницу.
До этого в сети завирусилось видео, где Пересильд в детстве снимала себя в домашней обстановке. Актриса была очень эмоциональной в то время, на что обратили внимание зрители. Они отметили, что сейчас ей не хватает той яркости, легкости и эмоциональности.
Напомним, Анна Пересильд родилась в отношениях актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Юная актриса уже снялась в таких кинохитах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Алиса в Стране Чудес».
Ранее Анна Пересильд снялась в кружевных колготках и мини-юбке.