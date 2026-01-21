Звезда «Ранеток» вышла на красную дорожку в мини-платье

Ричмонд
Звезда «Ранеток» Янина Студилина вышла на красную дорожку в мини-платье. Актриса приехала на премьеру фильма «Левша» и поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Янина Студилина, фото: пресс-служба
Янина Студилина, фото: пресс-служба

Артистка говорила поклонникам, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для знаменитости приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. Однако и у нее случаются срывы, которым она старается не придавать особого значения.

Студилина активно занимается фитнесом, а также плавает и ходит в баню. По мнению звезды, это помогает ей поддерживать себя в форме круглогодично, а не от сезона к сезону.

Ранее Янина Студилина устроила для дочери сюрприз в день ее рождения.