Актер фильма «Дневник Бриджит Джонс» умер в 92 года

Шотландский актер Дональд Дуглас скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Independent.
Дугласа не стало 14 января в больнице французского города Альби после непродолжительной болезни. Он был наиболее известен по роли Адмирала Дарси — отца одного из главных героев фильма «Дневник Бриджит Джонс» Марка Дарси.
В фильмографии Дугласа более 90 работ. Он снялся в таких проектах, как «Корона», «Из ада», «Мост слишком далеко», «Доктор Кто», «Пуаро», «Мстители», «Фантастические миры Уэллса», «Шерлок Холмс».