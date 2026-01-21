Хилькевич улетела с мужем из России: «С детьми было особенно тяжело прощаться»

Звезда «Универа» Анна Хилькевич улетела с мужем из России. Актриса призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что детей они оставили в Москве с нянями и родственниками. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супруги решили провести отпуск вдвоем в Таиланде.
«Мы с Артуром решили, что пора нам наконец отдохнуть вдвоем, и выбрали Тай. С девочками было особенно тяжело прощаться», — поделилась артистка.
Знаменитость состоит в браке с Артуром Мартиросяном. У супругов три дочери: десятилетняя Арианна, семилетняя Анна-Мария и годовалая Оливия. Звезда отмечала, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам артистки, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.
Ранее Анна Хилькевич показала, как проводит праздники с семьей и друзьями.