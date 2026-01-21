Хилькевич улетела с мужем из России: «С детьми было особенно тяжело прощаться»

Знаменитость состоит в браке с Артуром Мартиросяном. У супругов три дочери: десятилетняя Арианна, семилетняя Анна-Мария и годовалая Оливия. Звезда отмечала, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам артистки, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.