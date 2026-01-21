Поклонники всегда с нетерпением ждут появления Ходченковой на экране, и она всегда оправдывает надежды своего зрителя. Фильмография артистки насчитывает свыше ста киноработ, в том числе и западного производства.
Любимая актриса россиян одна из немногих в отечественном шоу-бизнесе может похвастаться своим целомудрием на экране и тихим счастьем в личной жизни. При этом, все мы помним ее открытые наряды на кинопремиях и премьерах, поцелуй с Хью Джекманом, обнаженные купания перед Станиславом Говорухиным и другие нескромные роскошества. А ведь всего этого могло не быть, если бы она выбрала профессию врача. Какие еще интересные факты хранит жизнь популярной актрисы, модели, красавицы и просто многогранной личности с фильмографией более сотни российских и западных киношедевров?
Непростое детство
Светлана родилась в Москве 21 января 1983 года. Однако все осознанное детство провела в городе Железнодорожный — там они поселились вдвоем с мамой Татьяной после развода.
Чтобы прокормить дочь, Татьяне приходилось совмещать несколько подработок: уборщицей, дворником и маляром на стройке. Нередко маленькая Света помогала с мытьем подъездов. Так девочка узнала, каким тяжелым трудом зарабатываются деньги.
Несостоявшийся врач
В школе Светлана Ходченкова вовсе не мечтала о сцене и красных дорожках. Напротив — она всерьез представляла себя в белом халате: будущая актриса хотела стать врачом, причем не просто терапевтом, а хирургом. Но жизнь развернулась в другую сторону: со временем Ходченкова признавалась, что медицина так и осталась «детской идеей» — и в какой-то момент стало ясно, что она выбрала совсем другой путь.
Первая зарплата
Достигнув 16 лет, Ходченкова решила попробовать себя в моделинге. Длинноногая и привлекательная девушка впечатлила модельное агентство настолько, что ей были предложены контракты в Токио и Париже.
Свой первый гонорар юная модель с гордостью потратила на телефон для мамы. Правда, речь идет о стационарном домашнем телефоне. Денег хватило на покупку самого аппарата и на его установку в квартире.
А вы, друзья, как не садитесь…
Поступать в Театральный институт имени Бориса Щукина девушка пришла с басней «Звери на охоте». Во время экзамена Светлана напутала героев, чем рассмешила комиссию и обеспечила себе зачисление.
Диплом об окончании института Ходченкова получила в 2005 году. Годом раньше из стен этого высшего учебного заведения выпустился и ее будущий муж — Владимир Яглыч.
Любовь под грифом «секретно»
Светлана Ходченкова считается одной из самых закрытых звезд и принципиально не распространяется о личной жизни, многое сохраняя в секрете. Известно лишь, что первым ее супругом стал Владимир Яглыч. Артисты прожили вместе пять лет, и Светлана даже сменила фамилию. Тем не менее, актриса продолжала представляться всем под девичьей, и после развода в 2010 году не пришлось менять титры.
Следующим претендентом на руку и сердце Светланы стал московский бизнесмен Георгий Петришин. Парой они стали в 2011 году, и спустя четыре года последовало яркое предложение — мужчина со сцены позвал возлюбленную замуж. Но свадьба так и не состоялась, а в 2016-том они расстались.
Дебют в «костюме Евы»
Дебютировала в кинематографе Ходченкова громко — в мелодраме «Благословите женщину» (2003). Режиссер Станислав Говорухин предложил тогда еще студентке поучаствовать в кастинге и после успешной пробы утвердил на главную роль.
Мало того, что Светлане необходимо было поправиться примерно на 20 кг, чтобы соответствовать образу пышнотелой красавицы. Так еще и пришлось обнажаться перед камерами для эффектного появления из воды ее героини. Сниматься в «костюме Евы» артистке не понравилось, поэтому это первое и практически последнее появление нагишом. Исключение она сделала для сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни».
Награды
Несмотря на сложности, картина «Благословите женщину» принесла актрисе популярность среди зрителей и в профессиональном мире. Ходченкова была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль. Она также неоднократно получала главные призы на международных кинофестивалях за работу в фильмах «Благословите женщину», «Малая Москва», «Василиса». А драма 2019 года «Довлатов» принесла ей «Золотого орла» в категории лучших женских ролей второго плана.
Помимо этого, Ходченкова была удостоена звания «Женщины года-2017» по версии журнала Glamour, а издание Forbes присвоило ей титул одной из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. В 2018-ом Светлана была удостоена звания Заслуженной артистки Российской Федерации.
Горький шоколад — залог стройности
Актрисе неоднократно приходилось изображать на экране различные людские пороки, однако в жизни Светлана не имеет вредящих здоровью привычек. Наоборот, занимается спортом и строго следит за питанием: избегает мучного, жареного и соленого, предпочитая еду на пару и горький шоколад — на сладкое.
Стоит отметить, что для первого появления в кино Ходченкова не только быстро набрала массу, но и вернулась в превосходную форму уже к премьере фильма. К тому же лишние килограммы прибавляли ей возраста, и родители ее первого супруга до свадьбы были уверены, что Светлана старше их сына.
Амбассадор красоты
Модельная карьера актрисы не ограничилась юными годами. Ходченкова на протяжении долгих лет была лицом бренда Bvlgari, рекламируя их изысканные украшения. Российский ювелирный дом CLUEV в 2025 году также выбрал Светлану своим амбассадором.
Бренды одежды и аксессуаров Idol и Uniqlo привлекали актрису для съемок в рекламных кампаниях. Группы косметических и парфюмерных фирм не обошли стороной звезду: в 2015 году Светлана представляла в России бренд L’Oreal Paris в целом и отдельно их уходовую линию Elseve в качестве «посланницы красоты».
Голливуд нам не только снится
Светлана Ходченкова неоднократно благодарила маму за то, что та не только разрешала искать себя в различных направлениях: моделинг, балет, фигурное катание, баскетбол, но и заставляла учиться. Так, будучи юной леди, артистка начала усердно изучать иностранные языки. Часы, проверенные над учебниками английского окупились сполна: актрисе удалось покорить не только отечественных кинематографистов, но и Голливуд.
Впервые Ходченкова появилась в международном прокате с западном триллере «Шпион, выйди вон!» (2011). Она сыграла русскоговорящую разведчицу Ирину, а съемочную площадку с ней делили Гари Олдман, Колин Ферт и Том Харди. Спустя два года — в образе мутанта Гадюки целовалась с персонажем Хью Джекмана в фантастическом боевике «Росомаха: Бессмертный» (2013).