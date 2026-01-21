Любимая актриса россиян одна из немногих в отечественном шоу-бизнесе может похвастаться своим целомудрием на экране и тихим счастьем в личной жизни. При этом, все мы помним ее открытые наряды на кинопремиях и премьерах, поцелуй с Хью Джекманом, обнаженные купания перед Станиславом Говорухиным и другие нескромные роскошества. А ведь всего этого могло не быть, если бы она выбрала профессию врача. Какие еще интересные факты хранит жизнь популярной актрисы, модели, красавицы и просто многогранной личности с фильмографией более сотни российских и западных киношедевров?