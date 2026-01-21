Фильм, перевернувший представление о супергероинке, вышел на экраны 21 января 2016-го. Это история Уэйда Уилсона — наемника, который после жестокого эксперимента превратился в бессмертного мутанта и взял себе имя Дэдпул. В отличие от привычных героев, он циничный, пошлый, жестокий, а главное постоянно нарушает четвертую стену, обращаясь напрямую к зрителям. Оказалось, что спаситель мира вовсе не обязательно должен быть однозначно положительным. И то, что он говорит в момент своих подвигов, не всегда для детских ушей. Спустя 10 лет «Дэдпул» остается одним из самых важных фильмов в жанре. По этому случаю рассказываем интересные факты о хите, который разросся до франшизы.