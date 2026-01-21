Фильм, перевернувший представление о супергероинке, вышел на экраны 21 января 2016-го. Это история Уэйда Уилсона — наемника, который после жестокого эксперимента превратился в бессмертного мутанта и взял себе имя Дэдпул. В отличие от привычных героев, он циничный, пошлый, жестокий, а главное постоянно нарушает четвертую стену, обращаясь напрямую к зрителям. Оказалось, что спаситель мира вовсе не обязательно должен быть однозначно положительным. И то, что он говорит в момент своих подвигов, не всегда для детских ушей. Спустя 10 лет «Дэдпул» остается одним из самых важных фильмов в жанре. По этому случаю рассказываем интересные факты о хите, который разросся до франшизы.
Рейнольдс уже играл Дэдпула — и это был провал
Первое появление болтливого наемника на экране произошло в 2009-м в «Люди Икс: Начало. Росомаха». Для Райана Рейнольдса роль Уэйда Уилсона была настоящей мечтой, но ее первое воплощение обернулось катастрофой. Персонажу зачем-то зашили рот, лишив главного оружия — острого языка. Вдобавок на нем не оказалось привычного по комиксам костюма.
Поклонники, да и сам Рейнольдс были разочарованы этой интерпретацией. Позже актер признался, что согласился на роль, только чтобы образ не закрепился за кем-то другим. Следующие 10 лет он потратил на то, чтобы сделать отдельный фильм про любимого персонажа. Он сам участвовал в разработке сценария, искал режиссера и продюсеров, был готов существенно снизить свой гонорар.
Все решила утечка тестовых кадров
Студия все равно сомневалась в успехе ленты с рейтингом R и постоянно урезала финансирование. Они хотели привлечь подростковую аудиторию, но Райан и сценаристы отказались идти на компромисс. Дэдпул без мата и жестокости все также оставался бы «немым».
Все изменилось в 2014-м, когда в интернет «случайно» попал ролик, созданный режиссером Тимом Миллером и Райаном Рейнольдсом для демонстрации стиля будущей картины. Видео мгновенно стало вирусным, собрав миллионы просмотров всего за несколько дней. Именно огромный интерес аудитории дал проекту зеленый свет. Позже актер и не скрывал своей причастности к «сливу».
Скромный бюджет
Хотя деньги и выделили, по меркам супергероики, мягко говоря, небольшие. Всего 58 миллионов долларов. Для сравнения, большинство проектов Marvel того периода стабильно переваливали за 200.
Создателям пришлось экономить на всем. Число локаций ограничили, экшен-сцены урезали. Даже на съемки финальной битвы выделили меньше, чем планировалось. Из-за этого пришлось вычеркнуть масштабную перестрелку (именно поэтому Уэйд «забывает» сумку с оружием в такси). Самое поразительное, что режиссер Тим Миллер не растерялся в таких условиях. При том, что это был его дебют в полном метре.
Костюм полностью скрывал актера
Он был выполнен с невероятной точностью к оригиналу, но у него имелась особенность. Из-за маски актер не мог использовать мимику, а его голос звучал приглушенно. Если переозвучка дело привычное, то для передачи эмоций, аниматорам пришлось обрабатывать маску на постпродакшне. Так они сделали «глаза» костюма подвижными, как в комиксах.
Сам Рейнольдс настолько сроднился с образом, что находился в костюме постоянно, даже между дублями. А в последний день съемок просто забрал один из экземпляров домой в качестве сувенира.
Импровизация и отсылки
Значительная часть шуток в фильме родилась прямо на площадке. Тим Миллер охотно поощрял импровизацию: в итоге для каждой сцены у Рейнольдса и авторов было по 10–15 вариантов острот.
Особенно ярко это проявилось в диалогах Дэдпула с его другом Лаской (ТиДжей Миллер). Часто они перерастали в полный экспромт, а реакция актеров на шутки друг друга — была абсолютно искренней.
Зрители полюбили Дэдпула за пасхалки и мета-юмор. По этому критерию картина — абсолютный чемпион. Авторы не щадили никого: досталось и самому Рейнольдсу за его провальный «Зеленый Фонарь» и всей франшизе «Людей Икс». Например, шутка о том, что в огромном особняке мутантов живут всего двое, потому что у студии не хватило денег на других актеров.
Продолжение
«Дэдпул» собрал более 783 миллионов долларов прокате, став самым кассовым фильмом с рейтингом R на тот момент. Успех гарантировал продолжение. В 2018-м вышла вторая часть, которая собрала еще 785 миллионов. А еще через шесть лет экраны захватил кроссовер — «Дэдпул и Росомаха» с Хью Джекманом. Лента объединила двух культовых персонажей и стала первым проектом для «болтливого наемника» в рамках вселенной Marvel. Суммарные сборы всех трех частей франшизы превысили 2,8 миллиарда долларов, доказав, что ставка Райана Рейнольдса окупилась сполна.