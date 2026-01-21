Сарик Андреасян показал повзрослевшего сына от первого брака

Режиссер Сарик Андреасян показал своего повзрослевшего сына от первого брака. Он поздравил Марка с 13-летием и опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с именинником. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Люблю тебя, мой сын! С днем рождения», — написал продюсер.
Мальчик родился в отношениях артиста с Аленой Тимченко. У экс-супругов также есть общий сын Мартин. Продюсер признавался, что расставание с женой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.
На съемках фильма «Девушки бывают разные» Андреасян познакомился с актрисой Лизой Моряк. Их роман начался уже после развода режиссера, однако артистка переживала, что ее все равно будут называть разлучницей. В 2022 году пара поженилась.
