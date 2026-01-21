Когда после премьеры в Каннах «Артисту» аплодировали 10 минут, его шансы на награды киноакадемии сильно возросли. Однако немногие могли представить, что впервые за столько лет фильм без слов возьмет главный приз. В последний раз такое было с «Крыльями» в 1929-м. Мало того, это первая французская лента, завоевавшая эту статуэтку. До этого страна, подарившая нам «Новую волну», побеждала лишь в категории для картин на иностранном языке.