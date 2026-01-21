Выпускать черно-белый фильм без слов в эпоху цифры и спецэффектов кажется абсолютно безумной затеей, обреченной на провал. Однако режиссер Мишель Хазанавичус имеет свой аргумент на этот счет в виде «Артиста». Это история Джорджа Валентайна, чья карьера рушится с приходом звукового кинематографа в конце 1920-х. Горделивый актер отказывается принимать перемены и теряет все — славу, деньги, любовь. Напротив молодая актриса Пеппи Миллер стремительно покоряет меняющийся Голливуд. В этом году лента отмечает 15-летие выхода на экраны. По этому случаю мы вспоминаем интересные факты о триумфаторе «Оскара».
Первый немой фильм за 83 года, получивший столько наград
Когда после премьеры в Каннах «Артисту» аплодировали 10 минут, его шансы на награды киноакадемии сильно возросли. Однако немногие могли представить, что впервые за столько лет фильм без слов возьмет главный приз. В последний раз такое было с «Крыльями» в 1929-м. Мало того, это первая французская лента, завоевавшая эту статуэтку. До этого страна, подарившая нам «Новую волну», побеждала лишь в категории для картин на иностранном языке.
Всего из десяти номинаций победа была одержана в пяти. Добавим к этому еще три «Золотых глобуса», и получим историческое достижение для всего французского киноискусства.
Единственный французский актер с «Оскаром» за лучшую мужскую роль
Жан Дюжарден до этого был преимущественно известен на родине по комедийным проектам. Именно воплощение Джорджа Валентайна принесло ему мировую славу и статуэтку «Оскар». Дюжарден стал первым из соотечественников, кто удостоился этой премии.
При подготовке он изучал манеры и пластику звезд немого кино, особенно Дугласа Фэрбенкса. Без слов, с помощью одной мимики и движений, он сумел передать всю гамму эмоций своего героя. Позже Жан признавался, что это было самое сложное испытание в его карьере, требовавшее совершенно иного подхода.
Вдохновение Голливудской классикой
Мишель Хазанавичус не скрывал, что создавал «Артиста» как любовное письмо золотой эре Голливуда. В основу легли шедевры 1920-х, в особенности работы Чарли Чаплина, Бастера Китона и Фрица Ланга. Отъявленные киноманы наверняка найдут множество отсылок к классическим картинам того периода. Чтобы передать нужную атмосферу, режиссер даже настаивал на съемке в формате 1.33:1 — классическом соотношении сторон для раннего кинематографа.
Собака стала звездой
Несмотря на всю художественную ценность зрители не могли не отвлечься на собаку главного героя. Джек-рассел-терьер по кличке Угги полюбился как публике, так и критикам. Угги даже удостоился престижной премии Palm Dog на Каннском кинофестивале.
Дрессировщик Омар фон Мюллер работал с Угги более десяти лет. После успеха «Артиста» Угги снялся еще в нескольких проектах и даже «отпечатал» свои лапы в цементе перед китайским театром Граумана в Голливуде. Такой чести удостаиваются только настоящие звезды. Пес умер в 2015-м в возрасте 13 лет.
Съемочный процесс занял всего 35 дней
Несмотря на масштабность и сложность проекта, съемки «Артиста» заняли всего чуть больше месяца. Все благодаря тому, что Хазанавичус тщательно работал с раскадровками, как в эпоху немого кино, когда каждый кадр продумывался заранее.
Бюджет картины составил всего 15 миллионов долларов. При этом она собрала в мировом прокате более 133 миллионов долларов, став одним из самых прибыльных проектов года.
Важность музыки
Очевидно, что когда с экрана пропадают слова, не первый план выходит звук. Композитор Людовик Бурсе создал партитуру в стиле 1920-х. На его плечи легла большая нагрузка, ведь во многом от его работы зависело, будут ли зрители понимать происходящее без диалогов. За свою работу он получил «Оскар».
Хотя Бурс использовал оркестровые приемы той эпохи, сама запись шла с помощью современных средств. Это позволило сохранить качество без потерь аутентичности. Композитор работал в тесном контакте с постановщиком, синхронизируя каждую музыкальную фразу с действием на экране.
Беренис Бежо отказалась от дублерши
Исполнительница роли Пеппи Миллер Беренис Бежо настояла на том, что будет сама выполнять все танцевальные номера. Для этого она несколько месяцев тренировалась с хореографом, изучая степ и танцевальные стили того периода.
Бежо, супруга режиссера, призналась, что это была одна из самых сложных ролей в ее карьере. Но именно она впервые принесла ей номинацию на «Оскар» — пусть обойти Мэрил Стрип в «Железной леди» так и не получилось.
Фильм показывает настоящий переход к звуковому кино
«Артист» документально точно отражает период, когда кинематограф пережил звуковую революцию. В результате действительно пострадали многие звезды, чьи голоса не соответствовали их экранному образу, или кто не смог адаптироваться к новой технологии.
Прототипом главного героя послужили сразу несколько реальных исполнителей той эпохи, включая Джона Гилберта, чья карьера рухнула с приходом звука. Многие детали — от типа камер до способов записи звука — соответствуют реальным технологиям конца 1920-х.
И все же совсем без слов не обошлось
Одна из самых обсуждаемых особенностей фильма — его финал, где впервые звучат голоса персонажей. После полутора часов молчания зрители наконец слышат, как говорят герои.
Хазанавичус долго раздумывал над финалом и решился на использование звука в самом конце, чтобы показать, что его герой все же готов адаптироваться. Кроме того, это стало символом примирения прошлого с будущим.