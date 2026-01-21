Фонд Бардо опубликовал прощальное обращение актрисы в защиту животных

Фонд Брижит Бардо опубликовал последнее обращение легендарной французской актрисы, которое фактически стало ее духовным завещанием в защиту животных. Редакционная статья была обнародована уже после ее смерти и отражает уверенность Бардо в том, что начатое ею дело будет продолжено, пишет KP.RU со ссылкой на BFMTV.
Текст был написан 28 ноября — примерно за месяц до кончины актрисы, которая ушла из жизни в возрасте 91 года после продолжительной болезни. В статье Бардо сообщала, что находится на восстановлении после госпитализации и временно отдыхает, однако сохраняет полное спокойствие за судьбу Фонда. Она подчеркивала, что сотрудники организации ежедневно работают с неизменной преданностью и ответственностью.
Актриса также выразила глубокую признательность всем, кто на протяжении многих лет поддерживал ее деятельность. По ее словам, проявления любви, участия и щедрости со стороны сторонников стали для нее важной моральной опорой. Она отмечала, что подарки и теплые слова трогали ее до глубины души и помогали справляться с усталостью. Людей, разделяющих ее взгляды и ценности, Бардо воспринимала как близкий круг и называла своей настоящей семьей.
В завершение обращения актриса дала понять, что полностью доверяет тем, кто продолжает работу Фонда. Она была уверена, что борьба за права животных не прекратится, независимо от ее личного присутствия. Бардо подчеркивала, что дело, которому она посвятила значительную часть жизни, будет развиваться и дальше.
На протяжении многих лет ее позиция регулярно звучала со страниц ежеквартального журнала Фонда, выходящего тиражом около 40 тысяч экземпляров. В каждом выпуске публиковалась авторская колонка Брижит Бардо, которая стала важной частью издания и отражением ее непримиримой позиции в вопросах защиты животных.
