Мир Пандоры больше не ошарашивает? Обзор на фильм «Аватар: Пламя и пепел»

Первый «Аватар» был ошеломляющим зрелищем, второй тоже впечатлял визуалом, и в третьем, разумеется, найдется, на что посмотреть. Любопытно, что афиши и подзаголовки сиквелов («Путь воды», «Пламя и пепел») задают, скажем так, атмосферу фильмов. В предыдущей ленте было много синего и бирюзового; в новой картине эти цвета тоже присутствуют в достатке (чего стоят одни только гигантские голубые медузы, используемые на’ви для перелетов на дальние расстояния), но главный акцент сделан на красном и черном. Искры и языки пламени, взрывы и столбы дыма — все это в третьем «Аватаре» выглядит крайне эффектно.