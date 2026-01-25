Мир Пандоры больше не ошарашивает? Обзор на фильм «Аватар: Пламя и пепел»

О чем фильм «Аватар: Пламя и пепел»
Семейство Салли, во втором «Аватаре» примкнувшее к клану морских на’ви, переживает не лучшие времена. Джейк и Нейтири потеряли старшего сына, младший Ло’ак винит себя в смерти брата, а приемная дочь Кири тем временем сталкивается с кризисом веры. Более того, у Паука, человеческого детеныша, поселившегося с Салли, кончаются батарейки для респиратора, без которого подросток просто не выживет в атмосфере Пандоры. Джейк решает отправить Паука в лагерь земных ученых; чтобы мальчишка не так тосковал, все семейство соглашается проводить его до пункта назначения.
По дороге на караван, с которым путешествуют Салли, нападает клан агрессивных на’ви-огнепоклонников. Джейк и его родственники разделяются, но выживают. В дальнейшем, впрочем, их ждут еще более серьезные испытания: любители пламени объединяются с Куоритчем, главным антагонистом серии, и вооружаются огнеметами.
Зачем смотреть
Первый «Аватар» был ошеломляющим зрелищем, второй тоже впечатлял визуалом, и в третьем, разумеется, найдется, на что посмотреть. Любопытно, что афиши и подзаголовки сиквелов («Путь воды», «Пламя и пепел») задают, скажем так, атмосферу фильмов. В предыдущей ленте было много синего и бирюзового; в новой картине эти цвета тоже присутствуют в достатке (чего стоят одни только гигантские голубые медузы, используемые на’ви для перелетов на дальние расстояния), но главный акцент сделан на красном и черном. Искры и языки пламени, взрывы и столбы дыма — все это в третьем «Аватаре» выглядит крайне эффектно.
Другое дело, что вся эта безусловно дорогостоящая сверхдетализированная компьютерная графика сегодня не кажется ошарашивающим приветом из будущего, каким в 2009-м стал первый «Аватар». В 2026 году синие люди с физиономиями, отдаленно напоминающими лица известных актеров, скорее заставляют вспомнить термин «нейрослоп».
Почему можно не смотреть
«Пламя и пепел» — слабое с точки зрения сюжета, затянутое кино. Перегружая ленту CGI-фокусами, Джеймс Кэмерон как будто пытается отвлечь внимание аудитории от того факта, что в третьем «Аватаре» повторяются даже не сюжетные ходы, а конкретные сцены. Вот Куоритч снова злодействует, Паук опять швыряется стульями, Салли вновь летает на птеродактиле. Все это перемежается смехотворными диалогами («Ты нужен мне как брат, надежный, как сама смерть», — обращается Джейк к сыну, чуть позже добавляя: «Не стреляй в тех, кого любишь») и сценами, от которых можно было безболезненно избавиться.
Скажем, эпизод с сурдопереводом выступления на’ви для китов вряд ли можно счесть раскрывающим чей-либо характер или двигающим сюжет вперед хотя бы с минимальной скоростью. С другой стороны, это как минимум довольно зрелищно. Про Джованни Рибизи в роли земного менеджера без харизмы и характера такого не скажешь; это персонаж настолько лишний, что складывается ощущение, будто актеру по какой-то причине сделали одолжение, не выгнав его из франшизы.
Есть вероятность, что кого-то из зрителей третий «Аватар» не только разочарует сюжетом, но еще и оставит с неприятным послевкусием: в фильме можно обнаружить неожиданную милитаристскую риторику.