Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зрителей возмутила начальная сцена сериала «Рыцарь семи королевств»

Зрители были шокированы сценой, с которой начался спин-офф «Игры престолов»
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Сериал «Рыцарь семи королевств», спин-офф хита HBO «Игра престолов», начался с подробной сцены дефекации. Как пишут иностранные СМИ, сцена возмутила зрителей и даже смутила Джорджа Мартина.

В первые минуты эпизода главный герой решает принять участие в рыцарском турнире. Момент принятия решения сопровождается мелодией из сериала «Игра престолов», но музыку прерывает кадр, в котором Дункан испражняется.

«Это было неожиданно. Не хочу сказать, что мои персонажи не какают, но обычно я не пишу об этом так подробно. Когда я увидел черновой сценарий, спросил: “Что это? Откуда это взялось? Я не знаю, нужно ли это нам”. Но [шоураннеру Айре Паркеру] это понравилось по какой-то причине», — сказал Мартин.

Айра Паркер объяснил, что хотел показать испуг героя перед предстоящими испытаниями.

«Данк еще не герой. Он просто нервный ребенок со слабым желудком — таким же, как у меня. И как бы сильно ты ни хотел сделать что-то выдающееся, как только тебе действительно нужно пойти и сделать это, становится трудно», — сказал он..

Ранее в России предложили запретить сериалы «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств».