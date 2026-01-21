Звезда «Баффи» вспомнил о сцене, после съемок которой обратился к психотерапевту

Актер Джеймс Марстерс признался, что ему потребовалась помощь врача после съемок сцены с попыткой изнасилования в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Об этом он рассказал в подкасте актера Майкла Розенбаума («Тайны Смолвиля»), новый выпуск которого опубликован онлайн.
Спорная сцена появляется в 19 серии 6 сезона сериала.
«На самом деле, “Баффи” отправила меня к психотерапевту. “Баффи” меня раздавила. Сцена стала проблемной для многих поклонников сериала. И это самый мрачный рабочий день в моей жизни», — делится 63-летний Марстерс.
Теперь, продолжил актер, он сознательно избегает проектов, в которых присутствуют сцены сексуального насилия, как в качестве актера, так и в качестве зрителя.
«Это был ад. Я был в личном аду», — говорит о том съемочном дне он.
Актер добавил, что после съемок этой сцены лег на пол, а Сара Мишель Геллар, героиню которой его персонаж пытался изнасиловать, успокаивала его.
