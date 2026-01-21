Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Баффи» вспомнил о сцене, после съемок которой обратился к психотерапевту

Актер Марстерс обратился к психотерапевту после съемок сцены изнасилования
Джеймс Мастерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров»
Джеймс Мастерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров»

Актер Джеймс Марстерс признался, что ему потребовалась помощь врача после съемок сцены с попыткой изнасилования в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Об этом он рассказал в подкасте актера Майкла Розенбаума («Тайны Смолвиля»), новый выпуск которого опубликован онлайн.

Спорная сцена появляется в 19 серии 6 сезона сериала.

«На самом деле, “Баффи” отправила меня к психотерапевту. “Баффи” меня раздавила. Сцена стала проблемной для многих поклонников сериала. И это самый мрачный рабочий день в моей жизни», — делится 63-летний Марстерс.

Теперь, продолжил актер, он сознательно избегает проектов, в которых присутствуют сцены сексуального насилия, как в качестве актера, так и в качестве зрителя.

«Это был ад. Я был в личном аду», — говорит о том съемочном дне он.

Актер добавил, что после съемок этой сцены лег на пол, а Сара Мишель Геллар, героиню которой его персонаж пытался изнасиловать, успокаивала его.

Ранее Дженнифер Лав Хьюитт высказалась о многолетней ссоре с Сарой Мишель Геллар.