Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Поплавская обвинила депутатов в накрутке хвалебных комментариев

Актриса Поплавская заявила, что депутаты накручивают себе хвалебные комментарии
Яна Поплавская
Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале обвинила депутатов в накрутке хвалебных комментариев накануне выборов в Государственную думу.

Знаменитость показала скриншоты с позитивными комментариями о депутатах Госдумы. Она уверена, что эти сообщения проплачены. Артистка считает, что к сентябрю 2026 появятся блогеры с подобной риторикой. Актриса заявила, что ей ужасно стыдно за депутатов, которые занимаются подобным.

«Госдума обновился настолько кардинально, чтобы у граждан пропало это презрительное отношение к парламенту. Чтобы избранники были действительно народными и уважаемыми — кто будет профессионально и честно работать на благо страны, людей, будущего России. Чтобы избиратели говорили не “Госдура”, а “Наша Государственная дума!”» — заявила актриса.

Ранее Яна Поплавская возмутилась сериалу про ведьм в Химках.