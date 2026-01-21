Поплавская обвинила депутатов в накрутке хвалебных комментариев

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале обвинила депутатов в накрутке хвалебных комментариев накануне выборов в Государственную думу.
Знаменитость показала скриншоты с позитивными комментариями о депутатах Госдумы. Она уверена, что эти сообщения проплачены. Артистка считает, что к сентябрю 2026 появятся блогеры с подобной риторикой. Актриса заявила, что ей ужасно стыдно за депутатов, которые занимаются подобным.
«Госдума обновился настолько кардинально, чтобы у граждан пропало это презрительное отношение к парламенту. Чтобы избранники были действительно народными и уважаемыми — кто будет профессионально и честно работать на благо страны, людей, будущего России. Чтобы избиратели говорили не “Госдура”, а “Наша Государственная дума!”» — заявила актриса.
