Актриса Ольга Кабо показала, как выглядела в 20 лет: «Нимфа»

Актриса Ольга Кабо показала, как выглядела в 20 лет. Звезда опубликовала свое архивное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что тогда училась на первом курсе ВГИКа.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая вы нежная», «Красивая, как сейчас», «Совсем не изменилась», «С годами еще краше стала», «Нимфа», «Очаровательная девушка», «Какие мягкие и красивые черты лица», «Не так уж сильно вы изменились с тех пор», «Бесподобная», «Мечта», «Настоящая красавица».
Кабо 28 января исполнится 58 лет. Артистка признавалась, что не стесняется своего возраста. По мнению звезды, оптимизм и любимая профессия помогают ей сохранять молодость. А также актриса не отказывается от профессиональных косметических уходов за лицом и телом.
