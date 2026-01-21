«Слышу крик, ор и мат. Я такая думаю: “Ну, это Лида”. Потом я слышу мат еще больше. Я выхожу, а весь коридор в дыму, горит ванная, потом бегут люди с огнетушителями. Она просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчески. Лаки загорелись, пошла занавеска, короче, сгорела ванная», — рассказала артистка в шоу Ильи Соболева «Токсики».