Сергей Романович отреагировал на новость о том, что певица Глюкоза позволяет своей 18-летней дочери использовать нецензурную лексику. Недавно артистка рассказала, как ее наследница сильно материлась, когда случайно устроила пожар в ванной.
«Слышу крик, ор и мат. Я такая думаю: “Ну, это Лида”. Потом я слышу мат еще больше. Я выхожу, а весь коридор в дыму, горит ванная, потом бегут люди с огнетушителями. Она просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчески. Лаки загорелись, пошла занавеска, короче, сгорела ванная», — рассказала артистка в шоу Ильи Соболева «Токсики».
Звезда призналась, что привыкла к тому, что дочь может использовать нецензурную лексику, поэтому не обратила внимание на крики.
Романович заявил, что не поддерживает такие методы воспитания. Звезда сериала «Ольга» отметил, что при своей пятилетней дочери Еве он и его супруга не используют бранные слова.
«Мораль в каждой семье разная. В моем случае я планирую, чтобы мы не матерились дома. Мы и так не материмся при дочери, стараемся фильтровать базар, когда она рядом. Надеюсь, моя дочь не придет ко мне снимать тренд “матерюсь при родителях”», — рассказал артист изданию «Комсомольская правда».
Сергей Романович был дважды женат. Он несколько лет состоял в браке с веб-дизайнером Александрой Головковой и развелся с ней в 2016 году. Вскоре он женился на Елизавете Зуевой. В 2020 году у пары родилась дочь Ева.