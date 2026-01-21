Марк Богатырев 20 января посетил премьеру фильма «Левша». Актер ответил на вопрос журналистов о том, в какую бы эпоху он хотел попасть, если бы имел возможность вернуться в прошлое.
Звезда «Кухни» признался, что ему интереснее оказаться в будущем. По его словам, он не боится узнать, что его ждет впереди, так как всегда идет туда, где страшно. Что касается прошлого, то актер хотел бы быть императором или рыцарем.
«Мне бы хотелось императором быть, рыцарем. Посмотреть, как это. Что-то в этом есть благородное и красивое», — высказался Богатырев.
Журналисты уточнили у актера, хотел бы он сыграть в кино рыцаря. «Скорее, императора», — ответил артист.
Напомним, Марк Богатырев прославился после выхода сериала «Кухня» в 2012 году. Он сыграл повара Максима Лаврова, который приехал строить карьеру в Москву. Герой попал в столичный дорогой ресторан, где работал под руководством шеф-повара Виктора Баринова (Дмитрий Назаров).
Марк Богатырев также сыграл в таких кинопроектах, как «Чемпионы», «Великая», «Серебряный бор», «Елки последние», «Домовенок Кузя», «Мастодонт» и других.
Ранее Марк Богатырев улетел в Таиланд на фоне развода с Татьяной Арнтгольц. По словам актера, именно в этой стране он чувствует умиротворение.