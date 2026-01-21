Анджелина Джоли сыграет женщину-мафиози, которая вступит в войну с наркобароном, чтобы защитить себя и сыновей.
Как сообщает портал Deadline, режиссером триллера «Санни» станет норвежка Эва Серхеуг, известная по сериалу «Шершни».
Сыновей главной героини сыграют Джейсон Шмидт («Бриолин: Восстание розовых леди») и Чарли Палмер («Все деньги мира»).
Также в картине появится известный рэпер Метод Мэн.
Джейсон Шмидт уже ранее работал с Джоли над бродвейским мюзиклом «Изгои», который актриса продюсировала. Спектакль получил премию «Тони».
Производством «Санни» занимаются компании Gramercy Park Media, Nickel City Pictures и A Higher Standard.
Сценарий написал Уильям Дэй Фрэнк, который разработал историю совместно с Серхеуг. Продюсерами выступают Натан Клингер, Марк Фасано и Джеффри Гринштейн.
Премьера фильма ожидается в 2027 году.