Анджелина Джоли сыграет женщину-мафиози, защищающую сыновей от наркобарона

Актриса исполнит главную роль в криминальном триллере от режиссера Эвы Серхеуг
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Анджелина Джоли сыграет женщину-мафиози, которая вступит в войну с наркобароном, чтобы защитить себя и сыновей.

Как сообщает портал Deadline, режиссером триллера «Санни» станет норвежка Эва Серхеуг, известная по сериалу «Шершни».

Сыновей главной героини сыграют Джейсон Шмидт («Бриолин: Восстание розовых леди») и Чарли Палмер («Все деньги мира»).

Также в картине появится известный рэпер Метод Мэн.

Джейсон Шмидт уже ранее работал с Джоли над бродвейским мюзиклом «Изгои», который актриса продюсировала. Спектакль получил премию «Тони».

Производством «Санни» занимаются компании Gramercy Park Media, Nickel City Pictures и A Higher Standard.

Сценарий написал Уильям Дэй Фрэнк, который разработал историю совместно с Серхеуг. Продюсерами выступают Натан Клингер, Марк Фасано и Джеффри Гринштейн.

Премьера фильма ожидается в 2027 году.