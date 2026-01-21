Шоу Меган Маркл «С любовью, Меган» на Netflix закрывается

После премьеры в августе прошлого года второй сезон «С любовью, Меган» даже не попал в список 10 лучших шоу стримера в США, по версии Forbes. Однако рождественский выпуск 2025 года все же оказался в топ-10 по всему миру. Источники сообщили, что Netflix считает проект «большим успехом». Подтверждающие рейтинги должны быть опубликованы в феврале.