Шоу Меган Маркл «С любовью, Меган» на Netflix закрывается

Актриса сосредоточится на своем бренде As Ever
Меган Маркл
Меган МарклИсточник: Legion-Media.ru

Широко разрекламированное лайфстайл-шоу Меган Маркл «С любовью, Меган» не вернется на Netflix. Об этом сообщили несколько источников после того, как герцогиня Сассекская назвала проект большим трудом.

«Ходили разговоры о спецвыпусках к праздникам, но пока ничего такого не готовится», — заявил один из инсайдеров.

Источники сообщают, что 44-летняя Маркл сосредоточится на своем бренде As Ever: «Люди увидят подобные блюда в социальных сетях Меган в рамках промо ее марки, но более аппетитные».

После премьеры в августе прошлого года второй сезон «С любовью, Меган» даже не попал в список 10 лучших шоу стримера в США, по версии Forbes. Однако рождественский выпуск 2025 года все же оказался в топ-10 по всему миру. Источники сообщили, что Netflix считает проект «большим успехом». Подтверждающие рейтинги должны быть опубликованы в феврале.

Правда, сразу же после выхода шоу Меган стала посмешищем из-за ряда дилетантских советов по организации мероприятий — от упаковки купленных в магазине крендельков в подарочные пакеты с этикетками до приготовления кубиков льда с цветочным рисунком, обмакивания полотенец в лавандовое масло и оформления радужных фруктовых тарелок для детских праздников.

Ранее Меган Маркл разозлила фанатов баснословными ценами на товары ее бренда.