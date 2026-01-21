Джейкоб Элорди испытал настоящую химию на съемочной площадке с Марго Робби

Джейкоб Элорди рассказал о съемках с Марго Робби в фильме «Грозовой перевал».
«Моменты, когда все было хорошо и любовь была жива, оказались действительно приятными… Но на самом деле подтвердить эту любовь в нашей версии повествования и увидеть, как через нее проходят герои, было довольно глубоким переживанием», — отметил актер, имея в виду влюбленных Кэтрин Эрншоу и Хитклиффа, которых они с Робби играют в фильме.
Артист также вспомнил, как он был полностью погружен в литературную адаптацию во время съемок некоторых эпизодов с Марго: «Был момент, когда мы бежали рука об руку по вересковым пустошам, когда я смотрел на нее, а она смотрела на меня… И я осознал, что смотрю на Кэтрин. Мы действительно по-настоящему пережили их любовь».
Элорди продолжил: «Это было глубокое чувство — наблюдать за закатом и быть Хитклиффом и Кэти, следящими за уходящим солнцем на вересковых пустошах. Химия между двумя этими персонажами сохранялась на протяжении последних 200 лет. И дух этой любви, созданный Эмили Бронте, все время как бы витал вокруг».
Роман 1847 года «Грозовой перевал», считающийся одним из величайших литературных произведений всех времен, экранизировался неоднократно.
По сюжету хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо подбирает на дороге одинокого сироту. Так Хитклифф обретает дом, семью и близкую подругу — с хозяйской дочерью Кэтрин они становятся неразлучны. После смерти мистера Эрншо дом наследует Хиндли, брат Кэтрин. Всю жизнь испытывая неприязнь и ревность к Хитклиффу, Хиндли оставляет парня в поместье лишь на правах прислуги. Единственное, что скрашивает его дни — время, проведенное с Кэтрин.
Ранее Марго Робби раскрыла подробности съемок интимных сцен с Джейкобом Элорди.