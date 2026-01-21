Ричмонд
Анна Чиповская раскрыла, как поддерживает себя в форме

Актриса Чиповская призналась, что ей стало сложнее оставаться стройной
Актриса Анна Чиповская призналась, что с возрастом ей стало сложнее поддерживать стройную фигуру. Ее слова передал «Пятый канал».

По словам знаменитость, до того, как ей исполнилось 30 лет, сохранять фигуру было значительно проще.

«Не ешь два дня — худой. Теперь не так», — поделилась 38-летняя актриса.

При этом у знаменитости нет конкретного секрета, благодаря которому ей удается избегать лишних килограммов. Артистка отметила, что может посоветовать только ходить на тренировки в спортивный зал и следить за питанием, избегая переедания.

Ранее Анна Чиповская сравнила «Идиота» с трудами Льва Толстого.