Колокольников — о номинации на премию Гильдии киноактеров США: «Это счастье»

Российского актера номинировали на престижную американскую премию за участие в сериале «Белый лотос»
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников

Юрий Колокольников 20 января презентовал в Москве фильм «Левша», в котором исполнил одну из главных ролей. В разговоре с журналистами 45-летний актер, помимо обсуждения новой работы, также прокомментировал новость о своей номинации на премию Гильдии киноактеров США за участие в сериале «Белый лотос».

«Когда номинируют — это просто счастье. Что еще сказать?» — высказался актер.

Юрий Колокольников в сериале «Белый Лотос»
Юрий Колокольников в сериале «Белый Лотос»

Колокольников признался, что ему было приятно, когда он узнал о номинации. Актер также рассказал, как изменилось его отношение к самому себе после этой новости.

По словам звезды, на его самооценку никак не влияют номинации и признания.

«Я каждый день просыпаюсь и такой: “Я чувствую, что каждый день себя все больше и больше уважаю”. Это не относится к премии», — подчеркнул актер.

Журналисты отметили, что имя Юрий приносит удачу его носителям, напомнив, что в прошлом году Юра Борисов был номинирован на мировые кинопремии, в том числе на «Оскар», за роль второго плана в американском фильме «Анора».

Колокольников согласился, что его имя «фартовое», и добавил, что оно еще и космическое, намекнув на Юрия Гагарина, который стал первым человеком, полетевшим в космос.

Напомним, Юрий Колокольников стал номинантом на премию Гильдии киноактеров США за роль в третьем сезоне «Белого лотоса». Сериал номинирован в категории «Лучший актерский состав».

Также на награду в этой категории претендуют актерские команды сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Больница Питт» и «Разделение». Вручение наград состоится 1 марта 2026 года.