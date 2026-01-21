Звезда «Интернов» раскрыла свой вес после сильного похудения

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что похудела на 25 килограммов за год. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса пришла на прием к врачу-эндокринологу, который помогал ей в этом. Артистка раскрыла подписчикам свой вес, отметив, что не планирует останавливаться на достигнутом.