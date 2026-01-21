Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная Стэйтема в сияющем топе и кожаных брюках вышла в свет с актером

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли в топе в пайетках снялась с Джейсоном Стэйтемом

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли вышла в свет с актером Джейсоном Стэйтемом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон СтэйтемИсточник: Legion-Media.ru

58-летний артист и 38-летняя модель появились на премьере фильма «Убежище», в котором актер сыграл главную роль. Артист предпочел для закрытого мероприятия белую рубашку с галстуком, черный брючный костюм и туфли. Супермодель позировала перед фотографами в черном топе в крупных пайетках, кожаных брюках, босоножках на каблуках и массивных серьгах. Манекенщица вышла в свет с уложенными распущенными волосами и макияжем черными стрелками и розовой помадой.

Ранее возлюбленная Джейсона Стэйтема показала его редкое фото с детьми.