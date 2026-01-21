Возлюбленная Стэйтема в сияющем топе и кожаных брюках вышла в свет с актером

58-летний артист и 38-летняя модель появились на премьере фильма «Убежище», в котором актер сыграл главную роль. Артист предпочел для закрытого мероприятия белую рубашку с галстуком, черный брючный костюм и туфли. Супермодель позировала перед фотографами в черном топе в крупных пайетках, кожаных брюках, босоножках на каблуках и массивных серьгах. Манекенщица вышла в свет с уложенными распущенными волосами и макияжем черными стрелками и розовой помадой.