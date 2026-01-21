Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Сорвал себе поясницу»: Юрий Колокольников травмировался на съемках «Левши»

Актер Колокольников признался, что упал с лошади и сорвал поясницу на съемках

Актер Юрий Колокольников рассказал о травме, полученной на съемках фильма «Левша». На премьере он признался «Газете.Ru», что многие трюки выполнял самостоятельно.

По словам знаменитости, на съемках присутствовали каскадеры, однако он старался не пользоваться услугами дублера. Из-за этого в какой-то момент пострадала спина актера.

«Трюки всегда сложные. Многое я сам выполнял, но у нас была потрясающая команда каскадеров. Они помогали нам. Но практически все мы выполняли сами. Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. <…> Съемки — это сплошной казус. 120 человек на съемочной площадке. Казусы бесконечны. Все время мы в синяках, тумаках, потому что-то драки, то взрывы, то побеги. Все было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», — поделился Юрий Колокольников.

Кадр из фильма «Левша»
Кадр из фильма «Левша»

Актер рассказал, что после таких сложных съемок предпочитает отдыхать, лежа под солнцем. Он отметил, что для него лучший отпуск — это ничего не делать.

Ранее сообщалось, что Юрий Колокольников номинирован на премию Гильдии киноактеров США.